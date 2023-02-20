"Цель Путина — стереть Украину с карты": что сказали Зеленский и Байден по итогам встречи

Президент Украины заявил, что нужно сделать все, чтобы 2023 год стал годом победы. В то же время его американский коллега предупредил, что "нас ждут тяжелые годы".

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели брифинг по итогам встречи в Киеве. Глава Белого Дома заявил, что цель Владимира Путина — "стереть Украину с карты", однако она терпит неудачу, передает телеканал Sky News.

Что сказал Владимир Зеленский на брифинге?

Глава украинского государства рассказал, что сегодняшние переговоры с его американским коллегой являются плодотворными и очень важными. По его словам, их встреча положительно повлияет на ситуацию на поле боя.

"Переговоры сегодня были очень плодотворными, очень важными и очень решающими", — сказал он,

Президент отметил, что у Украины и США есть общее видение вариантов окончания военных действий.

"Мы должны сделать так, чтобы 2023 год стал годом победы", — сказал он.

Владимир Зеленский также сказал, что Украина переживает очень сложный период. Однако с помощью США и остального мира она добьется "исторических успехов". Он сообщил, что предметом переговоров с Байденом было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.

"Восстановление справедливости также важно… и агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", — добавил президент.

О чем говорил Джо Байден?

Президент США начал свое выступление перед журналистами, сказав о том, что Америка и "весь мир" поддерживают Украину. Он отметил, что "ярко помнит" начало полномасштабного вторжения РФ, когда Владимир Зеленский сообщил о взрывах в Киеве.

"Год спустя Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит. Американцы поддерживают вас, и мир поддерживает вас", — сказал Байден.

Глава Белого Дома заявил, что полностью уверен в победе Украины в "крупной наземной войне в Европе за три четверти века". По его словам, цель президента РФ Владимира Путина — стереть нашу страну с карты, однако она терпит неудачу. В то же время он предупредил, что впереди "нас ждут тяжелые годы".

Джо Байден добавил, что россияне бегут из России, потому что не видят в ней будущего.

Лидер США также поддержал военную помощь, которую пообещали страны НАТО. Он упомянул, что Киев получит новую партию вооружения от Вашингтона в размере $500 млн.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от санкций и восполнить российскую военную машину", — добавил он.

Президент США завершил свою речь повторным обещанием поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Напомним, 20 февраля стало известно, что Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Под звуки воздушной тревоги он почтил память погибших защитников на Софийской площади.

По информации журналистов, он приехал в украинскую столицу на поезде из Польши, куда он вылетел 18 февраля. В то же время официальный график гласил, что 20 февраля он будет находиться в американской столице.