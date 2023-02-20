"Мета Путіна — стерти Україну з карти": що сказали Зеленський і Байден за підсумками зустрічі

Президент України заявив, що потрібно зробити все, щоб 2023 став роком перемоги. Водночас його американський колега попередив, що "на нас чекають важкі роки".

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Президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський провели брифінг за підсумками зустрічі в Києві. Глава Білого Дому заявив, що мета Володимира Путіна — "стерти Україну з карти", проте вона зазнає невдачі, передає телеканал Sky News.

Що сказав Володимир Зеленський під час брифінгу?

Глава української держави розповів, що сьогоднішні переговори з його американським колегою є плідними та дуже важливими. За його словами, їх зустріч позитивно вплине на ситуацію на полі бою.

"Переговори сьогодні були дуже плідними, дуже важливими та дуже вирішальними", — сказав він.

Президент зазначив, що Україна та США мають спільне бачення варіантів закінчення воєнних дій.

"Ми маємо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги", — сказав він.

Володимир Зеленський також сказав, що Україна переживає дуже складний період. Однак за допомогою США та решти світу вона досягне "історичних успіхів". Він повідомив, що предметом переговорів із Байденом була зброя дальньої дії, а також додаткове озброєння, яке ще не було поставлене.

"Відновлення справедливості також важливе... й агресор повинен взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки", — додав президент.

Про що говорив Джо Байден?

Президент США розпочав свій виступ перед журналістами, сказавши про те, що Америка та "весь світ" підтримують Україну. Він зазначив, що "яскраво пам'ятає" початок повномасштабного вторгнення РФ, коли Володимир Зеленський повідомив про вибухи в Києві.

"Через рік Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть. Американці підтримують вас, і світ підтримує вас", — сказав Байден.

Глава Білого Дому заявив, що повністю впевнений у перемозі України у "великій наземній війні в Європі за три чверті століття". За його словами, мета президента РФ Володимира Путіна — стерти нашу країну з карти, проте вона зазнає невдачі. Водночас він попередив, що попереду "на нас чекають важкі роки".

Джо Байден додав, що росіяни тікають із Росії, бо не бачать у ній майбутнього.

Лідер США також підтримав військову допомогу, яку обіцяли країни НАТО. Він пригадав, що Київ отримає нову партію озброєння від Вашингтона у розмірі $500 млн.

"Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від санкцій та заповнити російську військову машину", — додав він.

Президент США завершив свою промову повторною обіцянкою підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Джо Байден прибув із неоголошеним візитом до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. Під звуки повітряної тривоги він вшанував пам'ять загиблих захисників на Софійській площі.

За інформацією журналістів, він приїхав до української столиці потягом із Польщі, куди він вилетів 18 лютого. У той же час офіційний графік говорив, що 20 лютого він перебуватиме в американській столиці.