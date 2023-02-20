"Четкий сигнал на болота": в МИД Украины прокомментировали визит президента Байдена в Киев

Президенты США и Украины остались довольны встречей, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В Министерстве иностранных дел Украины назвали приезд президента США Джо Байдена в Киев сегодня, 20 февраля, победой украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в сети написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Отбыли исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится!", — написал Кулеба.

Он добавил, что в ближайшее время много встреч за рубежом по координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден совершил незапланированный визит в Украину. Под звуки воздушной тревоги он почтил память погибших защитников на Софийской площади. Байден заявил об отправке Украине боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin. Российской политической элите и ВПК приготовили на неделе очередной раунд санкций.

Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что по данным Минобороны РФ в момент, когда президент США приехал в Украину, Россия не наносила воздушных ударов. Она сказала, что украинские власти якобы специально "включили" воздушную тревогу для главы Белого дома, поскольку это "атрибут визита мировых лидеров в Киев".