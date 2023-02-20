"Чіткий сигнал на болота": в МЗС України прокоментували візит президента Байдена до Києва

Президенти США та України залишилися задоволеними зустріччю, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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В Міністерстві закордонних справ України назвали приїзд президента США Джо Байдена до Києва сьогодні, 20 лютого, перемогою українського народу та президента України Володимира Зеленського. Про це в мережі написав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Відбули історичний візит. Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера — максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота — вас ніхто не боїться!", — написав Кулеба.

Він додав, що найближчим часом має багато зустрічей за кордоном щодо координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден здійснив незапланований візит в Україну. Під звуки повітряної тривоги він вшанував пам'ять загиблих захисників на Софійській площі. Байден заявив про відправлення Україні боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin. Російській політичній еліті та ВПК приготували на тижні черговий раунд санкцій.

Ведуча ток-шоу "60 минут" Ольга Скабєєва заявила, що за даними Міноборони РФ у момент, коли президент США приїхав в Україну, Росія не завдавала повітряних ударів. Вона сказала, що українська влада нібито спеціально "ввімкнула" повітряну тривогу для глави Білого дому, оскільки це "атрибут візиту світових лідерів у Київ".