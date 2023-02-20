Байдену предлагали встречу с Зеленским на границе с Польшей, но он выбрал Киев, — СМИ

Байден выбрал украинскую столицу неслучайно, поскольку та стала символом решительности, потому что российские оккупанты не смогли ее захватить год назад.

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Президент США прибыл в Киев сегодня, 20 февраля, с неанонсированным визитом с тем, чтобы подчеркнуть поддержку США Украине в войне против России. Среди мест, где должна была состояться встреча, президент США избрал Киев. Об этом сообщает Rolling Stone.

По сообщению издания, Байдену был представлен ряд планов поездки в Украину. Один из них предусматривал встречу между Байденом и Зеленским на польско-украинской границе, другой — встречу во Львове.

Байден выбрал Киев, как город, ставший символом решимости Украины после того, как российские войска попытались и не смогли захватить столицу в начале полномасштабной войны в прошлом году.

Напомним, что в рамках официального визита 20 февраля в Киев Джо Байден побывал возле Михайловского собора и разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом после встречи обнародовал заявление с обещанием отправить новую партию вооружения для ВСУ. Речь идет о боеприпасах для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

В последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году, Билл Клинтон трижды бывал в Киеве. Барак Обама и Дональд Трамп так и не доехали. Президент США Джо Байден стал третьим американским президентом, посетившим Украину со времен обновления независимости и первым за последние 15 лет.