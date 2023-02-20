Поездом или самолетом: помощники Байдена могли готовить его тайный визит в Украину, – СМИ

Президент США — один из западных лидеров, который не был в Киеве в военное время. Белый дом хочет передать важное послание — украинскому командованию стоит готовиться к наступлению России.

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Помощники президента США Джо Байдена пытались тайно переправить его в Украину, но в итоге поездку отменили. Об этом сообщило 19 февраля американское издание Politico со ссылкой на информированные источники.

"Они пытались тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была почти исключена. Президент — один из западных лидеров, который не совершил эту поездку", — рассказали собеседники

По словам источников издания, чтобы доставить Байдена в Украину, потребовалась бы 10-часовая поездка на поезде или рискованный авиаперелет. Большинство помощников решили, что риск для безопасности президента США или Украины этого не стоит.

[ + – ] Белый дом сказал команде Зеленского готовиться к наступлению Фото: Washington Post

Американские чиновники в общении с Politico подчеркивают, что оборона Украины скоро войдет в критическую фазу, когда Россия начнет наступление. Администрация Байдена срочно потребовала от Офиса президента Украины Владимира Зеленского закрепить достижения на фронте и нанести контрудар, заметили собеседники.

"Белый дом сказал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно. [У Байдена] опасаются, что поддержка европейских соседей может быть ограниченной", — заключили авторы.

Байден пошлет сигнал Путину в Польше

У Джо Байдена 20 февраля запланирована поездка в Польшу. В Варшаве он встретится с президентом Анджеем Дудой, другими ключевыми лидерами НАТО и обратится к президенту РФ Владимиру Путину. Американский лидер акцентирует внимание на том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пишет Politico.

"Подавляющее большинство Конгресса — как демократы, так и республиканцы — придерживаются мнения о необходимости оказания помощи Украине. Мы знаем, что произойдет, если Украина падет", — цитирует издание сенатора-демократа Джинн Шехин.

Источники Politico отмечают, что Байден столкнется в Польше с нежеланием президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры до полного освобождения Украины.

"Мы нацелены на долгосрочную перспективу, война будет продолжаться довольно долго. Если западная поддержка ослабеет, это повлияет как на исход, так и на продолжительность войны", — сказала старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Напомним, что Александр Лукашенко 16 февраля приглашал Байдена в Минск на серьезный разговор, если он "хочет прекратить войну в Украине".

Польские СМИ 15 февраля писали о возможной встрече Байдена с Зеленским в Польше. Возможно, украинская сторона приедет с "дипломатической инициативой", отметили источники