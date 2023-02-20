Потягом чи літаком: помічники Байдена могли готувати його таємний візит в Україну, – ЗМІ

Президент США — один із західних лідерів, який не був у Києві у воєнний час. Білий дім хоче передати важливе послання — українському командуванню варто готуватися до наступу Росії.

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Помічники президента США Джо Байдена намагалися таємно переправити його в Україну, але врешті-решт поїздку скасували. Про це повідомило 19 лютого американське видання Politico з посиланням на інформовані джерела.

"Вони намагалися таємно переправити Байдена через кордон в Україну, але поїздка була майже виключена. Президент — один із західних лідерів, який не здійснив цю поїздку", — розповіли співрозмовники.

За словами джерел видання, щоб доставити Байдена в Україну, знадобилася б 10-годинна поїздка на потязі або ризикований авіапереліт. Більшість помічників вирішили, що ризик для безпеки президента США чи України цього не вартий.

[ + – ] Білий дім сказав команді Зеленського готуватися до наступу Фото: trump2

Американські чиновники у спілкуванні з Politico наголошують, що оборона України скоро увійде до критичної фази, коли Росія почне наступ. Адміністрація Байдена терміново вимагає від Офісу президента України Володимира Зеленського закріпити досягнення на фронті та завдати контрудару, зауважили співрозмовники.

"Білий дім сказав команді Зеленського готуватися до наступу зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно. [У Байдена] побоюються, що підтримка європейських сусідів може бути обмеженою", — підсумували автори.

Байден надішле сигнал Путіну в Польщі

У Джо Байдена 20 лютого заплановано поїздку до Польщі. У Варшаві він зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, іншими ключовими лідерами НАТО і звернеться до президента РФ Володимира Путіна. Американський лідер акцентує увагу на тому, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, пише Politico.

"Переважна більшість Конгресу — як демократи, так і республіканці — дотримуються думки щодо необхідності надання допомоги Україні. Ми знаємо, що станеться, якщо Україна впаде", — цитує видання сенатора-демократа Джин Шехін.

Джерела Politico наголошують, що Байден зіткнеться у Польщі з небажанням президента України Володимира Зеленського вести переговори до повного звільнення України.

"Ми націлені на довгострокову перспективу, війна продовжуватиметься досить довго. Якщо західна підтримка послабшає, це вплине як на результат, так і на тривалість війни", — сказала старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко 16 лютого запрошував Байдена до Мінська на серйозну розмову, якщо він "хоче припинити війну в Україні".

Польські ЗМІ 15 лютого писали про можливу зустріч Байдена із Зеленським у Польщі. Можливо, українська сторона приїде з "дипломатичною ініціативою", зазначили джерела.