"Готові серйозно поговорити": Лукашенко запросив Байдена до Мінська (відео)

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зустрів би американського лідера разом із Володимиром Путіним і "повернув би задоволеним" у Вашингтон.

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента США Джо Байдена відвідати з офіційним візитом Мінськ, якщо той "хоче припинити війну в Україні". Про це Лукашенко заявив під час спілкування із журналістами у четвер, 16 лютого.

Під час обговорення інформації про те, що лідер США найближчим часом здійснить офіційний візит до Польщі, Олександр Лукашенко досить своєрідно запросив політика приїхати і до столиці Білорусі.

"Ми не паримося з цього приводу (щодо візиту Байдена до Варшави, — ред.). Якщо у нього є бажання, ви йому передайте там своїми каналами, ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити", — сказав Лукашенко.

Глава Білорусі додав, що в такому разі зустрів би Джо Байдена разом із главою РФ Володимиром Путіним (зі свого боку сам Лукашенко зустрічається з російським лідером уже в п'ятницю, 17 лютого, — ред.) і "повернув би задоволеним".

"Зустрінемось тут утрьох: два "агресори" і "миролюбний" президент. Чому ні? Заради припинення війни. нас море міжнародних аеропортів, його борт номер один тут приземлиться", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден найближчим часом зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Польщі. За інформацією журналістів, під час заходу президент України представить мирний план, який має на меті вказати, що Київ прагне повернутися до кордонів до анексії Криму у 2014 році.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ запам'ятає день початку повномасштабного вторгнення. З його слів, важливим елементом підтримки Києва стане візит президента США Джо Байдена до Польщі.