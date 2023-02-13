Річниця війни з РФ: Захід готує "великі події" Путіну до 24 лютого, – Кулеба (відео)

За словами Міністра закордонних справ України, Москва запам'ятає день початку повномасштабного вторгнення. Важливим елементом підтримки Києва буде візит президента США Джо Байдена до Польщі.

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У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого варто очікувати на "великі події". Про це сказав 12 лютого в ефірі єдиного телемарафону Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"В ООН, у Києві й інших столицях будуть різні заходи, які надішлють президенту РФ Володимиру Путіну дуже чіткий сигнал — якщо ти граєш у гру на виснаження і думаєш, що час на твоїй стороні, ти глибоко помиляєшся. Єдність з Україною з кожним днем збільшується і в цій війні ти програєш", — заявив міністр.

[ + – ] Кулеба говорить про 24 лютого із 6-ї хвилини

Одним із важливих елементів підтримки України стане візит президента США Джо Байдена до Польщі, який заплановано з 20 на 22 лютого. Кулеба впевнений, що Москва запам'ятає день річниці Великої війни.

"Дуже важливо, що Байден приїде саме в Європу, тим паче в Польщу. Це країна, яка відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні другого збройового фронту України", — наголосив глава МЗС.

Кулеба анонсував рішення щодо нових санкцій та надання зброї Україні.

Виключення Росії з Ради безпеки ООН

Окремо міністр зачепив питання виключення Росії з Ради безпеки ООН — це займе деякий час, але все рухається у правильному напрямку, упевнений він.

"Цей шлях не буде швидким — йдеться про перезавантаження глобального інституту. Але ми маємо чіткий план. Повірте мені, що для Росії вже досягнення її делегітимізації (у Раді безпеки ООН) буде страшним міжнародним ударом", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, що росЗМІ писали про підготовку у Москві мітингу-концерту перед роковинами повномасштабної війни в Україні за участю Путіна. Російські чиновники хочуть присвятити захід до "Дня захисника Вітчизни" 23 лютого.

Секретар РНБО Олексій Данілов 12 січня прогнозував посилення бойових дій з армією РФ у міру наближення до дати 24 лютого. На його думку, військовому керівництву країни-агресора треба відзвітувати перед суспільством і показати якісь досягнення.

В Офісі президента України 12 лютого заявили, що для якнайшвидшого закінчення повномасштабної війни з Росією потрібно, щоб ворожа армія втрачала приблизно 5 тисяч убитими за 1 день.