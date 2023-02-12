5 тисяч похоронок на день: у Зеленського розповіли про бажані темпи ліквідації росіян

"Тільки знищення, знищення та знищення", — каже радник голови ОП Михайло Подоляк. Водночас для успішного завершення війни Україні все ще потрібне додаткове озброєння, включаючи ракети далекого радіусу дії, авіацію, танки та снаряди калібру 155 мм.

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Для якнайшвидшого закінчення повномасштабної війни РФ проти України необхідно, щоб втрати російської армії становили близько 5 тисяч убитими на день. Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у неділю, 12 лютого.

За словами представника ОП, російське керівництво накопичило для війни проти України велику кількість живої сили, яку необхідно ліквідувати українським військовим.

"За день потрібно робити не по 1000 похоронок для Росії, а по 2500, 3000, а краще — 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення", — заявив Михайло Подоляк.

Водночас українським військам потрібні ракети дальньої дії для ліквідації живої сили армії РФ. Також, за його словами, у цьому дозволять досягти успіху авіація і танки.

"Це ті три інструменти, які на цьому етапі нам украй необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це також говоритимуть на "Рамштайні", — додав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії від 12 лютого сказано, що за останні 2 тижні Росія, швидше за все, втратила найбільше солдатів після першого тижня з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року.

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