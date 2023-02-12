За 2 тижні Росія зазнала найбільших втрат із початку війни, — британська розвідка

ЗС РФ втрачають у середньому понад 800 осіб особового складу на день, вважають у Міністерстві оборони Великобританії.

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У звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії за 12 лютого, який був опублікований у Twitter, сказано, що за останні 2 тижні Росія, швидше за все, втратила найбільше солдатів після першого тижня з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року.

У звіті йдеться про те, що Генштаб ЗСУ щодня вказує кількість втрат особового складу ЗС РФ, але як проводять ці розрахунки, британські військові не знають і не можуть перевірити методологію. Проте британські розвідники вважають, що ці дані правильні.

Самі британські військові вважають, що за останні 2 тижні в ЗС РФ були найбільші втрати особового складу, починаючи з першого тижня повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, у звіті йдеться про те, що втрати Росії в середньому за останній тиждень становили приблизно 824 особи на день. Цей середній показник у 4 рази перевищує показник втрат росіян у перші два місяці літа 2022 року.

[ + – ] Зокрема, у звіті йдеться про те, що втрати Росії в середньому за останній тиждень становили приблизно 824 особи на день. Цей середній показник у 4 рази перевищує показник втрат росіян у перші два місяці літа 2022 року. Фото: Twitter

Водночас у британській розвідці вважають, що втрати України за останній час також є значними, хоча у звіті й не показано рівень втрат ЗСУ.

Британські військові пов'язують зростання втрат особового складу окупантів зі впливом різних чинників, зокрема йдеться про брак навчених солдатів, погану координацію дій, а також зниження ресурсів російської армії. Як приклад величезних втрат росіян на фронті британські розвідники називають бої бод Бахмутом і Вугледаром.

Фокус уже писав про те, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ в районі Кремінної та змушені були відійти й відвести техніку. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Також Фокус писав про те, що в Україні можуть створити завод із виробництва британської зброї. За даними британських ЗМІ, представники оборонної промисловості Великобританії обговорюють такі плани з українськими колегами.

Як уже писав Фокус, війська РФ вдарили "Сонцепеком" по Вугледару, і в мережі з'явилися кадри руйнувань. Російські пропагандисти стверджують, що масовані удари завдавали нібито "по позиціях ЗСУ" в лісосмузі.