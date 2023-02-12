"На Кремінському напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат і відійшли назад", — Гайдай

Російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ в районі Кремінної і змушені були відійти і відвести техніку, розповів Гайдай.

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Ситуація у Кременній на Луганщині залишається напруженою. Впродовж кількох днів тут було зафіксовано кілька потужних атак. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат, що вчора, 11 лютого, вони, як що можна так сказати, дали відпочити нашим захисникам, бо відтягнули свої сили, щоб поповнити підрозділи, бо були розбиті. Навіть намагалися піти колоною техніки, але після гарної відповіді, яку вони отримали від наших захисників, так само відійшли назад", — розповів Гайдай.

Він зауважив, що напружена ситуація залишається і в районі Білогорівки. Тут окупанти постійно б'ють з важкої артилерії і працює ворожа авіація.

Раніше Фокус повідомляв, що в Луганській області ЗСУ вполювали мінометний розрахунок, який пропагандисти охрестили "невловимим Васильком". Окупантів знищили за допомогою дрона, скинувши у вантажівку з "Васильком" гранату.

Також на одному з напрямків під час розміновування дороги для танків російські окупанти допомогли ЗСУ і ліквідували 15 своїх солдатів, які перебували в одному з будинків. Його окупанти випадково підірвали, "задвохсотивши" 7 товаришів. Решта отримали поранення.

Ексочільник бойовиків т.зв. "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін похвалив українських артилеристів та поскаржився, що командування ЗС РФ дало ЗСУ розстріляти російські війська під Вугледаром "як у тирі".