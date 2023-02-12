"На Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли назад", — Гайдай

Российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ в районе Кременной и вынуждены были отойти и отвести технику, рассказал Гайдай.

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Ситуация в Кременной в Луганской области остается напряженной. За несколько дней здесь было зафиксировано несколько мощных атак. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На Кременском направлении враг понес существенные потери так,что вчера, 11 февраля, они, если так можно сказать, дали отдохнуть нашим защитникам, потому что оттянули свои силы, чтобы пополнить подразделения, потому что были разбиты. Даже пытались пойти колонной техники, но после хорошего ответа, который они получили от наших защитников, также отошли назад", — рассказал Гайдай.

Он отметил, что напряженная ситуация остается и в районе Белогоровки. Здесь оккупанты постоянно бьют из тяжелой артиллерии и работает вражеская авиация.

Ранее Фокус сообщал, что в Луганской области ВСУ ликвидировали минометный расчет, который пропагандисты окрестили "неуловимым Васильком". Оккупантов уничтожили с помощью дрона, сбросив в грузовик с "Васильком" гранату.

Также на одном из направлений во время разминирования дороги для танков российские оккупанты помогли ВСУ и ликвидировали 15 своих солдат, находившихся в одном из домов. Его оккупанты случайно взорвали, "задвухсотив" 7 товарищей. Остальные получили ранения.

Экс-руководитель боевиков т.н. "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин похвалил украинских артиллеристов и посетовал, что командование ВС РФ дало ВСУ расстрелять российские войска под Угледаром "как в тире".