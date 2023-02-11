Війська РФ вдарили "Солнцепеком" по Вугледару: кадри руйнувань (відео)

Масовані удари завдавали нібито "по позиціях ЗСУ" у лісосмузі. Важкі вогнеметні системи постійно застосовують для вогневої підтримки гвардійської бригади морпіхів Тихоокеанського флоту, визнають пропагандисти.

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Російські окупанти завдали ударів по Вугледару важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Солнцепек". Відео застосування зброї показали російські воєнкори.

РосЗМІ пишуть, що на відео показані масовані удари ТОС-1А за позиціями ЗСУ у лісосмузі під Вугледаром. Цілі знаходять безпілотники, після цього за координатами ведеться вогонь.

Інші паблики пишуть, що "Сонцепек" застосували за позиціями ЗСУ на одному з напрямків бахмутського фронту.

[ + – ] Окупанти застосовують "Сонцепіки" для вогневої підтримки

Окупанти постійно застосовують "Солнцепеки" для вогневої підтримки гвардійської бригади морпіхів Тихоокеанського флоту, що наступає, і ОБТФ "Каскад", визнали пропагандисти.

Російська армія раніше застосовувала в Україні термобаричну зброю ТОС-1А "Солнцепек". Зокрема, 30 грудня ЗС РФ використали установки для обстрілу міста Авдіївка Донецької області.

У серпні 2022 року окупанти обстріляли селище Піски Донецької області термобаричними боєприпасами з ТГС-1А "Солнцепек".

ЗСУ вперше застосували ТОС-1 "Солнцепек" щодо російських військ на початку квітня 2022 року на Ізюмському напрямку.

Міжнародні конвенції не забороняють застосування на війні термобаричних боєприпасів. Поразка ними цивільних об'єктів – шкіл чи лікарень – вважається військовим злочином за Гаазькими конвенціями від 1899 та 1907 років.

Нагадаємо, що 10 лютого українські військові знищили колону важкої техніки ЗС РФ у Донецькій області. Танки рухалися в районі Вугледару, але успішна робота артилеристів та операторів дронів порушила плани загарбників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті від 11 лютого вказували на провали в плануванні РФ операцій під Вугледаром. У невдачах дедалі частіше звинувачують командувача Східного угрупування ЗС РФ Рустама Мурадова.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін нещодавно розбирав поразки росіян у районі Вугледару. Командування РФ посилало солдатів на забій "щоб двічі не ходити", зазначав він.