"Множаться, як пліснявий грибок": в ЗСУ показали розгром колони РФ під Вугледаром (відео)

Росіяни їхали кількома колонами одна за одною, при чому тих, хто їхав у другій, не спинило те, що їх товаришів попереду ЗСУ рознесли вщент.

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Українські захисники "відмінусували" ворожу колону важкої техніки на Донеччині. Злагоджено спрацювали підрозділи трьох бригад ЗСУ. Про це повідомляють в пресслужбі 72-ї ОМБр "Чорних запоріжців".

"Виносити "сміття" з нашої землі — нелегко. Особливо, коли воно множиться, як бридкий і смердючий грибок. Для подолання цієї плісняви потрібні надійні засоби, бажано важкі. Багато. Тішить, що є друзі з 55-ї ОАБр "Запорізька Січ" та 35-ї ОБМП ім. М. Остроградського, які підтримують наше прагнення до чистоти. Окремо дякуємо старшому керівництву за його потужні дезинфікуючі засоби. Бо разом ми сила, окремо — мішень", — йдеться в повідомленні.

На кадрах, які з висоти пташиного польоту зафільмували українські захисники, видно колону ворожої техніки. Танки рухаються в районі Вугледара. Щоправда, доїхати до свого місця призначення їм не вдається, завдяки спільній роботі артилеристів та операторів дронів, які її корегують.

Російські танки спалахують один за одним завдяки майстерним влучанням ЗСУ.

"Вугледар, українські кухарі готують тихоокеанських карасиків", — прокоментували свою роботу артилеристи 55-ї бригади.

Захисники розповіли, що росіяни їхали кількома колонами одна за одною. При чому тих, хто їхав у другій, не спинило те, що їх товаришів попереду рознесли вщент. Вони не тільки рушили далі, а ще й згуртувалися, що полегшило роботу українським захисникам.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін 10 лютого зробив розбір ситуації в районі міста Вугледар на Донеччині, назвавши її поразкою Росії. Стрєлков-Гіркін поскаржився на командування і на те, що в ЗСУ за допомогою артилерії, "як в тирі" розстріляли ЗС РФ.

У Луганській області біля Кремінної окупанти збільшили щільність обстрілів та почали використовувати важку техніку, повідомив 10 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.