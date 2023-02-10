"Размножаются, как грибок": в ВСУ показали разгром колонны РФ под Угледаром (видео)

Россияне ехали несколькими колоннами одна за другой, при чем ехавших во второй не остановило то, что их товарищей впереди ВСУ разнесли вдребезги.

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Украинские защитники "отминусовали" вражескую колонну тяжелой техники в Донецкой области. Согласованно сработали подразделения трех бригад ВСУ. Об этом сообщают в пресс-службе 72-й ОМБр "Черных запорожцев".

"Выносить "мусор" из нашей земли — нелегко. Особенно, когда он умножается, как гадкий и вонючий грибок. Для преодоления этой плесени нужны надежные средства, желательно тяжелые. Много. Радует, что есть друзья из 55-й ОАБр "Запорожская Сечь" и 35-й ОБМП имени М. Остроградского, которые поддерживают наше стремление к чистоте. Отдельно благодарим старшее руководство за его мощные дезинфицирующие средства. Потому что вместе мы сила, отдельно — мишень", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые с высоты птичьего полета запечатлели украинские защитники, видна колонна вражеской техники. Танки двигаются в районе Угледара. Правда, доехать до своего места назначения им не удается, благодаря совместной работе артиллеристов и операторов, которые корректируют ее дронами.

Российские танки вспыхивают один за другим благодаря искусным попаданиям ВСУ.

"Угледар, украинские повара готовят тихоокеанских карасиков", — прокомментировали свою работу артиллеристы 55-й бригады.

Защитники рассказали, что россияне ехали несколькими колоннами одна за другой. При чем ехавших во второй не остановило то, что их товарищей впереди разнесли вдребезги. Они не только двинулись дальше, но и собрались в кучу, что облегчило работу украинским защитникам.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин 10 февраля произвел разбор ситуации в районе города Угледар Донецкой области, назвав ее поражением России. Стрелков-Гиркин пожаловался на командование и на то, что в ВСУ с помощью артиллерии "как в тире" расстреляли ВС РФ.

В Луганской области возле Кременной кафиры увеличили плотность обстрелов и начали использовать тяжелую технику, сообщил 10 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.