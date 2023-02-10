"Оккупанты намерены идти на Лиман": Гайдай о ситуации в Луганской области

Оккупанты начали активно использовать мощную систему РЭБ для борьбы с украинскими беспилотниками, что усложняет работу ВСУ.

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В Луганской области сейчас самой горячей точкой боевых действий остается город Кременная. Здесь оккупанты увеличили плотность обстрелов и начали использовать тяжелую технику. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На данный момент ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны. Наибольшее количество обстрелов и атак оккупационных войск зафиксировано на Кременском направлении. Там они бьют из тяжелых калибров, уже подключают тяжелую технику — танки, не один, и не два. Они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, несмотря на то, что нашим бойцам сейчас здесь тяжело, они поражают даже такую технику, как "Терминатор", — сказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что оккупанты запланировали пойти с Луганщины в сторону города Лиман Донецкой области.

"Мы знаем их намерения, планируют идти в Лиман. Но мы знаем, что россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники. На Кременском направлении Россия выставила мощную "РЕБку" (станция радиолокационной борьбы — ред.), что усложняет работу наших пилотов дронов, но они работают и корректируют работу артиллерии и пехоты, в частности", — сказал он.

Сергей Гайдай добавил, что сейчас Силы обороны перешли в Луганскую область больше к обороне, но выразил надежду, что ситуация изменится, когда Украина получит тяжелое вооружение. Также он проинформировал, что на Сватовском направлении "ситуация немного лучше", и ВСУ там имеют определенный успех.

10 февраля Сергей Гайдай сообщил, что ВС РФ изо всех сил пытаются прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Вблизи города Кременная захватчики из-за этого увеличили интенсивность обстрелов позиций Сил обороны.