"Окупанти мають намір іти до Лимана": Гайдай про ситуацію на Луганщині

Окупанти почали активно використовувати потужну систему РЕБ для боротьби з українськими безпілотниками, що ускладнює роботу ЗСУ.

Related video

На Луганщині зараз найгарячішою точкою бойових дій залишається місто Кремінна. Тут окупанти збільшили щільність обстрілів та почали використовувати важку техніку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На цей момент ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони. Найбільша кількість обстрілів та атак окупаційних військ зафіксована на Кремінському напрямку. Там вони гатять з важких калібрів, вже підключають важку техніку — танки, не один, і не два. Вони пробують розвивати певний успіх на цьому напрямку. Не зважаючи на те, що нашим бійцям зараз тут важко, вони вражають навіть таку техніку, як "Термінатор", — сказав Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що окупанти запланували піти з Луганщини в бік міста Лиман на Донеччині.

"Ми знаємо їхні наміри, планують йти до Лимана. Але ми знаємо, що росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники. На Кремінському напрямку Росія виставила потужну "РЕБку" (станція радіолокаційної боротьби — ред.), що ускладнює роботу наших пілотів дронів, але вони працюють і коригують роботу артилерії та піхоти, зокрема", — сказав він.

Сергій Гайдай додав, що зараз Сили оборони перейшли на Луганщині більше до оборони, але висловив сподівання, що ситуація зміниться, коли Україна отримає важке озброєння. Також він проінформував, що на Сватівському напрямку "ситуація трохи краща", і ЗСУ там мають певний успіх.

10 лютого Сергій Гайдай повідомив, що ЗС РФ з усіх сил намагаються прорвати оборону ЗСУ на Луганщині. Поблизу міста Кремінна загарбники через це збільшили інтенсивність обстрілів позицій Сил оборони.