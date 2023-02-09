Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Кремінної, — Гайдай

Темпи атак російських окупантів в районі міста Кремінна суттєво збільшилися, заявив очільник Луганської ОВА.

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Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу міста Кремінна загарбники через це збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Суттєво збільшилася кількість атак та обстрілів останнім часом. Саме на Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати оборону наших захисників. Але на сьогоднішній день там вони суттєвого успіху не мають. Сили оборони утримують свої позиції", — сказав Сергій Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни і далі продовжують знищувати село за селом на Луганщині, а що стосується влучань ЗСУ в місця розташувань окупантів, то, за його словами, місцеві жителі визнають, що українські захисники б'ють настільки влучно, що навіть тим мирним жителям, які мешкають неподалік таких об'єктів, нічого не загрожує.

Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на слова Сергія Гайдая, що на Луганщині ворог щодня робить атаки невеликими групами до взводу, іноді із застосуванням важкої техніки, такої як БТР і танки. Однак ворогу не вдається прорвати лінію оборони, всі атаки успішно відбиваються українськими захисниками.

Американський інститут вивчення війни 9 лютого опублікував інформацію про те, що ЗС РФ перехопили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ на Луганщині. Підрозділи окупантів атакують оборонні рубежі Сил оборони на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної.