Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Кременной, — Гайдай

Темпы атак российских оккупантов в районе города Кременная существенно увеличились, заявил глава Луганской ОВА.

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Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи города Кременная захватчики из-за этого увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Существенно увеличилось количество атак и обстрелов в последнее время. Именно на Кременском направлении они пытаются развивать успех, продавливать оборону наших защитников. Но на сегодняшний день там они существенного успеха не имеют. Силы обороны удерживают свои позиции", — сказал Сергей Гайдай.

Глава ОВА отметил, что россияне и дальше продолжают уничтожать село за селом на Луганщине, а что касается попаданий ВСУ в места расположения оккупантов, то, по его словам, местные жители признают, что украинские защитники бьют настолько метко, что даже тем мирным жителям, проживающих неподалеку от таких объектов, ничего не угрожает.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на слова Сергея Гайдая, что в Луганской области враг ежедневно делает атаки небольшими группами к взводу, иногда с применением тяжелой техники, такой как БТР и танки. Однако противнику не удается прорвать линию обороны, все атаки успешно отражаются украинскими защитниками.

Американский институт изучения войны 9 февраля опубликовал информацию о том, что ВС РФ перехватили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Подразделения оккупантов атакуют оборонительные рубежи Сил обороны к северо-западу от Сватового возле Купянска и к западу от Кременной.