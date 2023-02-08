"Максимальная эскалация": ВС РФ пытаются прорвать оборону возле Кременной, — ОВА (видео)

Россияне, как отмечает глава администрации Сергей Гайдай, в ходе штурмов задействуют танки и БТР. Наступательные действия противником также осуществляются в районе Белогоровки.

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На Сватовско-Кременском направлении происходит максимальная эскалация. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Гайдая, враг ежедневно предпринимает атаки небольшими группами до взвода, иногда с применением тяжелой техники, такой как БТР и танки. При этом со стороны россиян постоянно проводятся обстрелы. Однако врагу не удается прорвать линию обороны, все атаки успешно отбиваются Силами обороны Украины.

Также оккупанты регулярно обстреливают Белогоровку и пытаются прорвать линию обороны на этом направлении.

"Белогоровка тоже поддается обстрелам, тоже наступательные действия проводят там российские оккупационные войска, но пока успеха у них нет. Наши силы обороны отбивают все попытки прорваться со стороны россиян", — рассказал глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, в Луганской области оккупанты ежедневно теряют до 100 человек, включая необратимые и санитарные потери.

Напомним, 8 февраля в Генштабе ВСУ сообщили о том, что бойцы Сил обороны Украины в минувшие сутки продолжали вести оборону города Бахмут Донецкой области и ключевых автомобильных дорог, ведущих в город.

Ранее, 23 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали главные направления, на которых будут наступать россияне. По данным ГУР, оккупанты попытаются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе.

Также напомним, 18 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько недель будет ясно, выживет ли Украина в решающем этапе войны.