"Выживет ли Украина": через несколько недель наступит решающий момент в войне, — Дуда

По словам Анджея Дуды, в ближайшее время ситуация может стать критичной из-за повторного наступления России. Поэтому политик призвал международных партнеров передать Киеву больше танков.

Related video

В ближайшее время ситуация в Украине может стать критичной из-за возможного повторного наступления России. Об этом сегодня, 18 января, на Международном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как считает Дуда, российская армия сейчас готовится к новому наступлению на украинскую территорию, и это может стать ключевым моментом полномасштабной войны.

"Россия не сдается. Россияне до сих пор очень сильны. И много российских солдат на поле боя", — прокомментировал он.

По его словам, мировое сообщество через несколько недель поймет, выживет ли Украина.

"Возможно через несколько месяцев, возможно недель наступит решающий момент, следующий решающий момент в этой войне, и в этот момент мы получим ответ на вопрос, выживет Украина или нет", — добавил президент Польши.

В связи с этим Дуда призвал союзников усилить военную поддержку Киева, так как ВСУ нуждаются в дополнительных поставках вооружения.

"Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украина нуждается в том, чтобы мы приложили больше усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им, потому что ситуация действительно сложная", — подчеркнул он.

Глава союзного государства отметил, что украинская армия сегодня особенно нуждается в современных западных танках.

[ + – ] Выступление Дуды об Украине смотреть с 7:40

Напомним, 13 января экс—советник президента РФ и экономист Андрей Илларионов рассказал, что Россия планирует начать новое масштабное наступление, которое охватит всю Украину. По его словам, Кремль готовился к этому последние 4 месяца.

Накануне новогодних праздников Минобороны ФРГ сообщило, что новое наступление РФ в Украине может начаться в апреле 2023 года.