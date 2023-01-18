"Чи виживе Україна": за кілька тижнів настане вирішальний момент у війні, — Дуда

За словами Анджея Дуди, найближчим часом ситуація може стати критичною через повторний наступ Росії. Тож політик закликав міжнародних партнерів передати Києву більше танків.

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Найближчим часом ситуація в Україні може стати критичною через можливий повторний наступ Росії. Про це сьогодні, 18 січня, на Міжнародному економічному форумі в Давосі заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як вважає Дуда, російська армія зараз готується до нового наступу на українську територію і це може стати ключовим моментом повномасштабної війни.

"Росія не здається. Росіяни досі дуже сильні. І багато російських солдат на полі бою", — прокоментував він.

За його словами, світова спільнота за кілька тижнів зрозуміє, чи виживе Україна.

"Можливо через кілька місяців, можливо, тижнів настане вирішальний момент, наступний вирішальний момент у цій війні, і в цей момент ми отримаємо відповідь на питання, виживе Україна чи ні", — додав президент Польщі.

У зв'язку з цим Дуда закликав союзників посилити військову підтримку Києва, оскільки ЗСУ потребують додаткових постачання озброєння.

"Того, що ми вже відправили, недостатньо. Україна потребує того, щоб ми доклали більше зусиль, ми повинні мобілізуватися, щоб допомогти їм, тому що ситуація справді складна", — наголосив він.

Глава союзної держави зазначив, що українська армія сьогодні особливо потребує сучасних західних танків.

[ + – ] Виступ Дуди про Україну дивитись із 07:40

Нагадаємо, 13 січня ексрадник президента РФ та економіст Андрій Ілларіонов розповів, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ, який охопить всю Україну. За його словами, Кремль готувався до цього останні 4 місяці.

Напередодні новорічних свят Міноборони ФРН повідомило, що новий наступ РФ в Україні може розпочатися у квітні 2023 року.