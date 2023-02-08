"Максимальна ескалація": ЗС РФ намагаються прорвати оборону біля Кремінної, — ОВА (відео)

Росіяни, як зазначає голова адміністрації Сергій Гайдай, під час штурмів задіюють танки і БТР. Наступальні дії противником також здійснюються в районі Білогорівки.

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На Сватівсько-Кременському напрямі відбувається максимальна ескалація. Про це в середу, 8 лютого, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Гайдая, ворог щодня робить атаки невеликими групами до взводу, іноді із застосуванням важкої техніки, такої як БТР і танки. При цьому з боку росіян постійно проводяться обстріли. Однак ворогу не вдається прорвати лінію оборони, всі атаки успішно відбиваються Силами оборони України.

Також окупанти регулярно обстрілюють Білогорівку та намагаються прорвати лінію оборони на цьому напрямі.

"Білогорівка теж піддається обстрілам, теж наступальні дії проводять там російські окупаційні війська, але поки що успіху в них немає. Наші сили оборони відбивають усі спроби прорватися з боку росіян", — розповів голова Луганської ОВА.

За словами Гайдая, на Луганщині окупанти щодня втрачають до 100 осіб, включаючи незворотні та санітарні втрати.

Нагадаємо, 8 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що бійці Сил оборони України минулої доби продовжували вести оборону міста Бахмут Донецької області та ключових автомобільних доріг, що ведуть до міста.

Раніше, 23 січня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали головні напрямки, на яких наступатимуть росіяни. За даними ГУР, окупанти спробують взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну в напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі.

Також нагадаємо, 18 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за кілька тижнів буде ясно, чи виживе Україна у вирішальному етапі війни.