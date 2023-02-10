"Угробили 2 роты штурмовиков, а генералы — кретины": Гиркин о поражении РФ под Угледаром

Бывший глава боевиков т.н. "ДНР" похвалил украинских артиллеристов и посетовал, что российское командование дало ВСУ расстрелять войска ВС РФ "как в тире".

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Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не удержался и сделал разбор ситуации по недавним боевым действиям в районе города Угледар Донецкой области, назвав их поражением России. Об этом он написал в своем паблике.

"Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно — придется прокомментировать. Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события прошлого года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются полными кретинами, — примерно повторены все ошибки, которые совершались ранее", — написал он. .

Стрелков-Гиркин пожаловался на неприкрытое из воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн ВС РФ, которое закончилось разгромом, поскольку часть российской техники ВСУ уничтожена из ПТУРа, часть — с помощью "стреляющей исключительно точно" артиллерии.

"Потеряно более 30 единиц бронетехники, потери "двухсотыми" только у танкистов — много десятков. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И — самое главное — все эти потери оказались "односторонними" — укры расстреляли атакующих "как в тире", встречных потерь нанести наши бойцы не смогли. Противник снова без особого труда удержал свои позиции в укрепрайоне, который до этого уже пытались весной и летом прошлого года (также "в лоб") взять неоднократно", — комментирует Гиркин.

Он добавил, что командование РФ "чтобы дважды не ходить", послало на убой "переименованные в ВС РФ" батальоны "народной милиции ДНР" и добровольческие подразделения. Российские артиллеристы, которые должны поддерживать их огнем, били как попало, бронетехнику берегли от мин, а местность разминировать не удалось.

"Потеряли еще 2 роты штурмовой пехоты с тем же результатом, что и раньше — то есть безрезультатно. В общем, на этом и закончилось широко анонсированное в сети "ура-военкорами" "наступление российской армии на всем Донецком фронте". Дополненое бунтом (отказом выступать на позиции) батальона тивинских кочевников и не только", — резюмировал Гиркин.

Напомним, экс-руководитель пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин на встрече со своими единомышленниками в Москве в так называемом "Комитете 25 января" заявил, что без новой волны мобилизации разгромить Украину Россия не сможет.

На днях в сети появилось видео, как на Донетчине в районе Угледара ВСУ точными ударами с артиллерии, корректируя ситуацию с воздухом дронами, уничтожили вражескую пехоту и технику.