Большое наступление, по словам экс-главаря боевиков "ДНР", российскими войскам сейчас не по силам, поэтому командование должно объявить очередную волну призыва в ряды армии.

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Бывший глава главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин считает, что без новой волны мобилизации "разгромить Украину мы не сможем". При этом нужна мобилизация не только людей, но и тыла. Об этом он заявил на встрече со своими единомышленниками в Москве в так называемом "Комитете 25 января" — неформальном объединении национал-патриотических активистов и деятелей российской политики.

По мнению Гиркина, мобилизация необходима, потому что иначе "разгромить Украину не получится".

И он считает, что мобилизация должна затронуть не только людей, но и тыл. Иначе результата не будет.

"То либо линия фронта так и будет, как сейчас: с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от большого ума большое наступление. Я скептически отношусь к тому, что оно закончится успешно и лучше бы его не предпринимать", — заявил Стрелков, отметив, что "большое наступление" возможно только в случае новой волны мобилизации.

Ранее в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что в правительстве Российской Федерации могут использовать конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и бывшим главарем боевиков так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным для дискредитации последнего в глазах его аудитории.

Он продолжает критиковать власти РФ и их военную тактику, за что его начали регулярно критиковать на российском телевидении, обвиняя в трусости.

Ранее Пригожин приглашал Гиркина приехать в Украину и вступить в ряды ЧВК, но тот отказался, сказав, что не намерен воевать под руководством человека, обвинившего его в предательстве РФ. За это Пригожин назвал его трусом.