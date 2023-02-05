"Розгромити Україну не зможемо": Гіркін закликає провести нову мобілізацію в РФ (відео)

Великий наступ, за словами ексглави бойовиків "ДНР", російським військам зараз не під силу, тому командування має оголосити чергову хвилю призову до лав армії.

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Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін вважає, що без нової хвилі мобілізації "розгромити Україну ми не зможемо". При цьому потрібна мобілізація не лише людей, а й тилу. Про це він заявив на зустрічі зі своїми однодумцями у Москві у так званому "Комітеті 25 січня" — неформальному об'єднанні націонал-патріотичних активістів і діячів російської політики.

На думку Гіркіна, мобілізація необхідна, бо інакше "розгромити Україну не вдасться".

І він вважає, що мобілізація має торкнутися не лише людей, а й тилу. Інакше результату не буде.

"То або лінія фронту так і буде, як зараз: з локальними операціями з очищення, або наші можуть здійснити від великого розуму великий наступ. Я скептично ставлюся до того, що він закінчиться успішно і краще б його не робити", — заявив Стрєлков, зазначивши, що "великий наступ" можливий лише в разі нової хвилі мобілізації.

Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) говорилося, що в уряді Російської Федерації можуть використовувати конфлікт між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і колишнім ватажком бойовиків так званої "ДНР" Ігорем Стрєлковим-Гіркіним для дискредитації останнього в очах його аудиторії.

Він продовжує критикувати владу РФ та їхню військову тактику, за що його почали регулярно критикувати на російському телебаченні, звинувачуючи в боягузтві.

Раніше Пригожин запрошував Гіркіна приїхати в Україну і вступити до лав ПВК, але той відмовився, сказавши, що не має наміру воювати під керівництвом людини, яка звинуватила його в зраді РФ. За це Пригожин назвав його боягузом.