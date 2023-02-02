У Кремлі мають намір дискредитувати Гіркіна після його сварки з Пригожиним, — ISW

На думку аналітиків, російська влада прагне позбавити Гіркіна впливу серед російських ультранаціоналістів.

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В уряді Російської Федерації можуть використовувати конфлікт між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і колишнім ватажком бойовиків так званої "ДНР" Ігорем Стрєлковим-Гіркіним для дискредитації останнього в очах його аудиторії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 1 лютого.

"Критика Пригожиним Гіркіна, швидше за все, піде на користь Кремлю, який скористається цією можливістю, щоб дискредитувати пристрасного критика російського президента Володимира Путіна", — йдеться у звіті.

Аналітики вказують на те, що на Стрєлкова-Гіркіна продовжуються інформаційні атаки на російському телебаченні з боку пропагандиста Володимира Соловйова, зокрема, його звинувачують у боягузтві.

Крім того, ексглава донецьких бойовиків стає ціллю спроб дискредитації з боку Євгена Пригожина й деяких російських військкорів. На думку експертів, ці дії спрямовані на те, щоб позбавити Стрєлкова-Гіркіна впливу серед російських ультранаціоналістів.

У чому суть конфлікту Гіркіна з Пригожіним

У четвер, 26 січня, Євген Пригожин звернувся до Ігоря Стрєлкова-Гіркіна із закликом приїхати на територію тимчасово окупованої Луганської області й вступити до лав ПВК "Вагнер".

"Пропоную йому прибути на територію "ЛНР" для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один зі штурмових підрозділів. Безумовно, високу посаду йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості", — написав Пригожин у соцмережах.

Стрєлков-Гіркін заявив, що готовий обговорити пропозицію засновника ПВК "Вагнер" лише за посередництва "офіційних представників" організації. Водночас колишній лідер терористів відмовився їхати на територію т.зв. "ЛНР"

Пізніше, 28 січня, Євген Пригожин повідомив, що Гіркіну передали номер "вагнерівця" для переговорів щодо його вступу до ПВК "Вагнера".

"На раді командирів озлоблених на нього кілька десятків людей скажуть йому: "У*бок, ти навіщо сюди приїхав, тварюко *буча? Навіщо ти, с*чонку, здав Слов'янськ? Розкажи, як ти, тварюко, брав гроші в Ахметова, щоб втекти з нього. Розкажи, як ти кинув пацанів?" І всі інші питання. Найімовірніше, після цього життя Стрєлкова не закінчиться, але питання поставлять", — додав Пригожин.

За словами Стрєлкова-Гіркіна, згаданий вислів засновника ПВК "Вагнер" виключає можливість його вступу до угруповання. Він зазначив, що не має наміру воювати під керівництвом людини, яка звинуватила його в зраді РФ.

У звіті ISW від 26 січня аналітики припустили, що Євген Пригожин міг навмисно запропонувати Стрєлкову-Гіркіну очолити штурмовий підрозділ ПВК "Вагнер", щоб потім підірвати його авторитет серед прихильників війни.

Фокус також писав про те, що 27 січня автори російського правозахисного каналу Gulagu.net повідомили, що "вагнерівці" погрожують одягнути Гіркіну мішок на голову, привезти на Донбас і зняти відео, на якому він назве себе добровольцем ПВК "Вагнер".

Ще ми писали про те, що 1 лютого Ігор Стрєлков-Гіркін укотре розкритикував російський уряд, зазначивши, що в Кремлі не можуть виразно сформулювати критерії успішного виконання так званої "СВО".