Пригожин покликав Стрєлкова-Гіркіна на керівну посаду до "групи Вагнера"

За словами Євгена Пригожина, ексглава бойовиків "ДНР" зможе очолити один із штурмових підрозділів, який воює на території України. Стрєлков-Гіркін відповів, що готовий розглянути пропозицію, але заради цього не поїде до ЛНР.

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Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин закликав колишнього ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Ігоря Стєлкова-Гіркіна прибути на фронт на територію тимчасово окупованої Луганської області та вступити до лав його організації. Про це Пригожин 26 січня написав у соцмережах.

Пригожин пообіцяв Гіркіну "керівну посаду" у штурмовому підрозділі, щоб "перевірити правильність його позиції та використати його бойовий досвід".

"Пропоную йому [Стрєлкову-Гіркіну] прибути на територію "ЛНР" для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один із штурмових підрозділів. Безумовно, високу посаду йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості. Час переходити від слів до справи", — написав Пригожин.

Пригожин запросив колишнього ватажка т.зв. "ДНР" у свою організацію після того, як останній назвав засновника "групи Вагнера" карним злочинцем.

"Я вважаю, що заяви Пригожина свідчать про те, що людина з її бекграундом карного злочинця і прислуги не повинна допускатися в публічне поле РФ, щоб не демонструвати властивості його характеру", — наводить у соцмережах слова Стрєлкова-Гіркіна Пригожин.

Пізніше Ігор Стрєлков-Гіркін прокоментував запрошення Пригожина у своєму телеграм-каналі. Він написав, що готовий розглянути пропозицію, але не через соцмережі, а через "офіційних представників ПВК "Вагнер".

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"Поки я жодних конкретних пропозицій не отримав — можу тільки сказати, що готовий їх розглянути у вищезгаданому варіанті нормальних ділових переговорів з військовими співробітниками ПВК. Ні більше, ні менше. Мій телефон відомий половині медіа-холдингів РФ і дізнатися його, думаю, складнощі для пана Пригожина та його апарату не представляє", — написав Гіркін-Стрєлков.

Колишній ватажок терористів також додав, що не готовий їхати на територію т.зв. "ЛНР" для того, щоб вислухати пропозицію, яка може йому не підійти.

Нагадаємо, 24 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не виключає ймовірності того, що Київ може вчинити замах на Євгена Пригожина.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW) від 22 січня, Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут.

20 січня військова розвідка Міноборони Великобританії передбачала, що особовий склад "групи Вагнера" в Україні може становити близько 50 тисяч людей.