"Небезпека є": Кремль не виключив замах на Пригожина

Запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що ЦРУ нібито отримало прохання від Зеленського ліквідувати голову "Групи Вагнера". Сам Пригожин повідомив, що йому відомо про плани його вбити.

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Кремль не виключає, що Київ може вчинити замах на Євгена Пригожина, голову "Групи Вагнера", бойовики з якої задіяні у війні проти України. Про це у коментарі журналістам у вівторок, 24 січня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Представник Кремля заявив, що інформація про можливий замах на Пригожина російській владі невідома і цим питанням мають займатися спецслужби РФ — "це їхній профіль".

"Але щодо замахів Україна має стосунок до замахів… До вбивства (Дар'ї) Дугіної … Причетність київського режиму до таких замахів очевидна, тому така небезпека для наших громадян є", — сказав Пєсков.

Так, прессекретар президента РФ прокоментував слова запорізького колаборанта Володимира Рогова про те, що президент України Володимир Зеленський нібито обговорював замах на засновника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільямом Бернсом під час візиту останнього до Києва минулого тижня. За словами посібника окупантів, Зеленський прямо звернувся до Бернса з проханням ліквідувати лідера бойовиків.

Зі свого боку, сам Пригожин заявив, що в курсі цієї інформації.

"Це дуже хороша думка. Згоден, що Пригожина настав час ліквідувати. У разі, якщо до мене звернуться, я, безумовно, сприятиму", — написав засновник "Групи Вагнера".

Тим часом за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Пригожин почав втрачати авторитет у власних очах президента РФ Володимира Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут.

За даними британської розвідки, у війні проти України задіяно близько 50 тисяч бойовиків "Групи Вагнера". Представник фонду "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що на фронті залишилися лише 10 тисяч із них — решта або дезертували, або загинули, або зникли безвісти, здалися в полон або отримали поранення.