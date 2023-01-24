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Военный Фокус Российско-украинская война

"Опасность есть": Кремль не исключил покушение на Пригожина

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Фото: Twitter | Покушение на Пригожина: Кремль не исключил попытку Украины убить главу "Группы Вагнера"

Запорожский коллаборант Владимир Рогов заявил, что ЦРУ якобы получило просьбу от Зеленского ликвидировать главу "Группы Вагнера". Сам Пригожин сообщил, что ему известно о планах его убить.

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Кремль не исключает, что Киев может совершить покушение на Евгения Пригожина, главу "Группы Вагнера", боевики из которой задействованы в войне против Украины. Об этом в комментарии журналистам во вторник, 24 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что информация о возможном покушении на Пригожина российским властям неизвестна и этим вопросом должны заниматься спецслужбы РФ — "это их профиль".

"Но, что касается покушений, Украина имеет отношения к покушениям… К убийству (Дарьи) Дугиной… Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова запорожского коллаборанта Владимира Рогова о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждал покушение на основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом во время визита последнего в Киев на прошлой неделе. По словам пособника оккупантов, Зеленский прямо обратился к Бернсу с просьбой ликвидировать лидера боевиков.

В свою очередь сам Пригожин заявил, что в курсе этой информации.

"Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно окажу содействие", — написал основатель "Группы Вагнера".

Тем временем, по данным американского Института изучения войны (ISW), Пригожин начал терять авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина после неудачных попыток захватить Бахмут.

По данным британской разведки, в войне против Украины задействованы около 50 тысяч боевиков "Группы Вагнера". Предстатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что на фронте остались только 10 тысяч из них — остальные либо дезертировали, либо погибли, пропали без вести, сдались в плен или получили ранения.