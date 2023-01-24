"Опасность есть": Кремль не исключил покушение на Пригожина

Запорожский коллаборант Владимир Рогов заявил, что ЦРУ якобы получило просьбу от Зеленского ликвидировать главу "Группы Вагнера". Сам Пригожин сообщил, что ему известно о планах его убить.

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Кремль не исключает, что Киев может совершить покушение на Евгения Пригожина, главу "Группы Вагнера", боевики из которой задействованы в войне против Украины. Об этом в комментарии журналистам во вторник, 24 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что информация о возможном покушении на Пригожина российским властям неизвестна и этим вопросом должны заниматься спецслужбы РФ — "это их профиль".

"Но, что касается покушений, Украина имеет отношения к покушениям… К убийству (Дарьи) Дугиной… Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова запорожского коллаборанта Владимира Рогова о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждал покушение на основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом во время визита последнего в Киев на прошлой неделе. По словам пособника оккупантов, Зеленский прямо обратился к Бернсу с просьбой ликвидировать лидера боевиков.

В свою очередь сам Пригожин заявил, что в курсе этой информации.

"Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно окажу содействие", — написал основатель "Группы Вагнера".

Тем временем, по данным американского Института изучения войны (ISW), Пригожин начал терять авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина после неудачных попыток захватить Бахмут.

По данным британской разведки, в войне против Украины задействованы около 50 тысяч боевиков "Группы Вагнера". Предстатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что на фронте остались только 10 тысяч из них — остальные либо дезертировали, либо погибли, пропали без вести, сдались в плен или получили ранения.