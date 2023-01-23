"Путину показывать нельзя": в РФ рассказали, куда делись 40 тысяч зэков из "группы Вагнера"

По данным главы российского фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, многие дезертиры из "группы Вагнера" числятся у Евгения Пригожина погибшими.

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Из 50 тысяч завербованных Евгением Пригожиным в "группу Вагнера" заключенных из тюрем Российской Федерации, на фронте остались воевать только 10 тысяч. Об этом заявила предстатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова интервью российскому каналу "Ходорковский LIVE".

Ольга Романова отметила, что многие заключенные после попадания в "группу Вагнера" дезертировали. На это указывает множество расклеенных розыскных фотографий.

Глава фонда "Русь сидящая" также упомянула о случае, когда в Ростовской области один из сбежавших вагнеровцев начал отстреливаться и ранил полицейского. Еще одним доказательством дезертирства в рядах "группы Вагнера" являются интервью бывших заключенных попавших в украинских плен.

[ + – ] Интервью Ольги Романовой

Согласно данным фонда, к концу декабря 2022 года Евгений Пригожин завербовал 42-43 тысячи заключенных. По словам главы организации, на сегодняшний день их количество может достигать 50 тысяч.

"Из них воюют на фронте 10 тысяч, потому что остальные убитые, либо 300-тые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — сказала Романова.

По словам Ольги Романовой, Евгению Пригожину это статистика "не нужна".

"Ладно убитые, ладно раненные, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России, ему это Путину показывать нельзя", — сказала Ольга Романова.

Романова также сообщила о своей уверенности в том, что очень многие сдавшиеся в плен или сбежавшие "вагнеровцы" числятся у Пригожина погибшими.

Напомним, что согласно данным Института изучения войны от 20 января, представители "группы Вагнера" запугивают членов семей своих бойцов, не разрешая им проверять гробы погибших на войне близких.

Еще Фокус писал, что 21 января российские СМИ сообщили о том, как матери зэка, который вместо отбывания наказания отправился на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер" и там погиб, отказали в похоронах с почестями.

Также мы сообщали, что по данным ISW от 22 января, основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин после череды неудач на Бахмутском направлении начал терять свой авторитет.