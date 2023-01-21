"Вытащим ваших детей за ноздри": Пригожин пригрозил чиновникам за отказ хоронить зэка с почестями

Иван Савкин из Свердловской области был завербован "Группой Вагнера" для войны против Украины и в октябре 2022 года отправился на фронт. После гибели заключенного его отказались хоронить с почестями в родном районе из-за криминального прошлого.

Related video

В России матери зэка, который вместо отбывания наказания отправился на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер" и там погиб, отказали в похоронах с почестями. Об этом сообщает издание Е1.ru.

Известно, что погибший россиянин Иван Савкин родился в Камышловском районе Свердловской области, там же отбывал наказание за кражу. После его гибели в Украине мать Савкина хотела похоронить сына со всеми почестями в родном районе, но получила жесткий отказ от местной администрации.

"На просьбу предоставить место в клубе сказали: "Был бы вольный, а он ведь бывший зэк". Это было очень неприятно", — пожаловалась женщина журналистам.

[ + – ] Россиянина Ивана Савкина из ЧВК "Вагнер" отказались хоронить с почестями в РФ из-за тюремного прошлого

Кроме того родственникам Ивана Савкина не понравилось, что похороны прошли без военного караула и оружейного салюта. Они уже готовы жаловаться на сельских чиновников в Камышловскую администрацию. А там утверждают, что ничего не знают о "скандальной ситуации".

"Они обратились к моему заместителю по поводу захоронения, он сказал: пожалуйста, хороните. Никаких дат не обговаривали, а потом они пропали", — заявил СМИ глава Восточного сельского поселения Николай Журский.

Зато на этот случай уже отреагировал руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Причем сделал это в свойственной ему манере:

"К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО", — заявил он.

Тем временем, по данным Генерального штаба ВСУ, общие безвозвратные потери РФ в живой силе по состоянию на 21 января достигли 120 160 солдат. А общие боевые потери оккупантов за последние сутки оккупантов составили:

танков ‒ 3140 (+1)

боевых бронированных машин 6256 (+15)

артиллерийских систем – 2135 (+6)

РСЗО – 443 (+1)

средств ПВО ‒ 220

самолетов – 287

вертолетов / helicopters – 277

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5)

крылатых ракет ‒ 749

кораблей /катеров ‒ 17

автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15)

специальной техники – 193 (+3).

В отчете от 20 января аналитики ISW сообщали, что представители "Группы Вагнера" запугивают членов семей своих бойцов, не разрешая им проверять гробы погибших на войне близких.