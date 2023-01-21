Запрещают проверять гробы: "Группа Вагнера" запугивает семьи своих бойцов, – ISW

По словам аналитиков, в основанной Евгением Пригожиным "группе Вагнера" не ведется надлежащий учет личного состава.

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Представители "группа Вагнера" запугивают членов семей своих бойцов, не разрешая им проверять гробы погибших на войне близких. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 января.

В источнике говорится, что "группа Вагнера" делает попытки заявить о себе как об эффективной военной структуре. При этом аналитики называют основанную Евгением Пригожиным группировку "паразитической военизированной организацией".

В ISW указали на то, что в информационном пространстве всплывают истории о том, как родственники погибших вагнеровцев получают ложную информацию об их состоянии и местопребывании.

На это указывает заявление депутата Госдумы Евгения Ступина, согласно которому семьи россиян, подписавших контакт с "группой Вагнера" и отправившихся воевать в Украину, жалуются на полное отсутствие известий о своих близких.

Аналитики также ссылаются на данные российского издания "Дождь", опубликовавшего историю о женщине, которая получила запечатанный гроб своего мужа, свидетельство о смерти и медаль, однако после похорон узнала, что он жив и задержан правоохранителями в Украине.

"Эти отчеты предполагают, что у "группы Вагнера" отсутствуют основные административные органы для ведения учета отдельных военнослужащих и надлежащего общения с властями", — отмечают эксперты.

Напомним, что 20 января американские СМИ сообщили о намерении США объявить российскую "группу Вагнера" транснациональной преступной организацией и ввести против нее и сети ее поддержки по всему миру дополнительные санкции

Фокус также писал о том, что по данным британской разведки, общая численность личного состава "Группы Вагнера", который задействован в боевых действиях на территории Украины, может достигать 50 тысяч человек.

Еще мы сообщали, что 19 января журналист и руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев указал на зарождение серьезного противостояния между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным.