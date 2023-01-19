"По-другому быть не может": Путину придется действовать под давлением Пригожина, — Грозев

По словам расследователя Христо Грозева, в Кремле зарождается новое противостояние — между президентом РФ и владельцем "Группы Вагнера". Разногласия по поводу Соледара — лишь один из фрагментов внутренних распрей.

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В Кремле сейчас зарождается новое серьезное противостояние — между президентом РФ Владимиром Путиным и бизнесменом и главой "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным. Об этом в интервью изданию "Главком", опубликованному 19 января, рассказал журналист и руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев.

"Я считаю, что на наших глазах зарождается новое противостояние в Кремле. На этот раз между Путиным и Пригожиным", — прокомментировал Грозев.

По его словам, увольнение Сергея Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине — лишь первый этап этого процесса.

Расследователь уверен, что главе Кремля придется действовать под постоянно нарастающим давлением Пригожина, за спиной которого уже стоят тысячи преданных ему наемников.

"По-другому просто не может быть, когда более 20 тысяч вооруженных головорезов за спиной у Пригожина считают своего лидера едва ли не лучше самого российского гаранта", — подчеркивает журналист.

Как считает Грозев, уже сегодня можно увидеть амбиции бизнесмена, который мечтает урвать свой кусок настоящей власти. И для этого он будет требовать у российского президента убирать людей на своем пути.

По словам расследователя, раньше Путин пытался задобрить Пригожина, давая ему возможность создать что-то вроде очередной политической силы, лояльной Кремлю. Однако бизнесмену этого показалось мало.

"Сквозь эту же призму следует рассматривать и то, что произошло недавно, когда вдруг российское минобороны решило отступить от ранее заявленной победы в Соледаре. Хотя раньше российское военное руководство говорило, что мол, эта "победа" принадлежит только им и никому другому", — объясняет журналист.

При этом Пригожин разными путями пытался доказать, что продвижение россиян является достижением исключительно "вагнеровцев".

Сегодня бизнесмен уже не может отступить, так как тоже зависит от своих наемников, которые ждут от него конкретных действий. В результате он будет и дальше наступать на Путина, пытаясь отвоевать больше власти в РФ.

Напомним, Христо Грозев также рассказал, что Владимир Путин всерьез раздумывает о нанесении ядерного удара по Польше. Как считает расследователь, глава Кремля не хотел бы прибегать к этому последнему аргументу в войне с Украиной, поскольку после этого будет нелогично использовать нарратив о помощи "братскому народу".