"Інакше бути не може": Путіну доведеться діяти під тиском Пригожина, — Грозєв

За словами розслідувача Христа Грозєва, у Кремлі зароджується нове протистояння між президентом РФ і власником "Групи Вагнера". Розбіжності щодо Соледара — лише один із фрагментів внутрішніх чвар.

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У Кремлі зараз зароджується нове серйозне протистояння між президентом РФ Володимиром Путіним і бізнесменом та головою "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним. Про це в інтерв'ю виданню "Главком", опублікованому 19 січня, розповів журналіст і керівник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

"Я вважаю, що на наших очах зароджується нове протистояння у Кремлі. Цього разу між Путіним і Пригожиним", — прокоментував Грозєв.

За його словами, звільнення Сергія Суровікіна з посади командувача Об'єднаного угрупування російських військ в Україні — лише перший етап цього процесу.

Розслідувач упевнений, що главі Кремля доведеться діяти під постійно підвищеним тиском Пригожина, за спиною якого вже стоять тисячі відданих йому найманців.

"Інакше просто не може бути, коли понад 20 тисяч озброєних головорізів за спиною у Пригожина вважають свого лідера чи не кращим за самого російського гаранта", — підкреслює журналіст.

Як вважає Грозєв, уже сьогодні можна побачити амбіції бізнесмена, який мріє урвати свій шматок справжньої влади. І для цього він вимагатиме у російського президента прибирати людей на своєму шляху.

За словами розслідувача, раніше Путін намагався задобрити Пригожина, даючи йому можливість створити щось на кшталт чергової політичної сили, лояльної Кремлю. Проте бізнесменові цього здалося замало.

"Крізь цю ж призму варто розглядати і те, що сталося нещодавно, коли раптом російське міноборони вирішило відступити від раніше заявленої перемоги в Соледарі. Хоча раніше російське військове керівництво говорило, що мовляв, ця "перемога" належить лише їм і нікому іншому", — пояснює журналіст.

При цьому Пригожин різними шляхами намагався довести, що просування росіян є досягненням виключно "вагнерівців".

Сьогодні бізнесмен уже не може відступити, оскільки теж залежить від своїх найманців, які чекають від нього на конкретні дії. Як наслідок він і далі наступатиме на Путіна, намагаючись відвоювати більше влади в РФ.

Нагадаємо, Христо Грозєв також розповів, що Володимир Путін всерйоз роздумує про завдання ядерного удару по Польщі. Як вважає розслідувач, глава Кремля не хотів би вдаватися до цього останнього аргументу у війні з Україною, оскільки після цього нелогічно використовуватиме наратив про допомогу "братському народу".