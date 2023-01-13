Міноборони РФ повідомило про повне захоплення Соледара: командування ЗСУ це спростовує

У боях за Соледар, як стверджують у відомстві країни-агресора, Сили оборони України нібито втратили 700 військовослужбовців та 300 одиниць бойової техніки. У командуванні Східним угрупованням військ ЗСУ повідомляють, що бойові дії за місто тривають.

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У п'ятницю, 13 січня, Міністерство оборони РФ повідомило про повне захоплення Соледара Донецької області. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба відомства країни-агресора.

Захоплення Соледара — інформація Міноборони РФ

За даними міністерства, захоплення Соледара здійснили у четвер увечері, 12 січня. Як стверджують у відомстві, у спецоперації з окупації міста задіяли десантно-штурмові війська Росії, яким нібито вдалося зайняти "панівні висоти" та блокувати населений пункт із кількох напрямків.

Крім цього, як сказано у повідомленні Міноборони РФ, Сили оборони України нібито зазнали великих втрат у боях за Соледар. Відомство стверджує, що загарбникам вдалося знищити "700 українських військовослужбовців та 300 одиниць бойової техніки".

"Соледар має важливе значення для продовження успішних наступальних дій на Донецькому напрямку. Встановлення повного контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи постачання українських військ у розташованому південно-західному місті Бахмут, після чого заблокувати і взяти в котел підрозділи ЗСУ, що залишаються в ньому", — йдеться у зведенні Міноборони РФ, яке оприлюднено 13 січня.

Окремо відомство стверджує, що у боях за Соледар нібито знищили три літаки та один вертоліт ВПС України, які здійснювали вогневу підтримку сухопутних підрозділів.

[ + – ] Міноборони РФ повідомило про повне захоплення Соледара

Захоплення Соледара — позиція України

Командування Збройних сил та Міноборони не підтверджує інформацію про захоплення Соледара.

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий стверджує, що інформація про окупацію населеного пункту не відповідає дійсності. За словами офіцера, станом на 13 січня продовжуються міські бої за Соледар.

Зокрема, Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні від 13 січня повідомляв, що російські війська продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському напрямку. Однак, інформації про повне захоплення Соледара у звіті не було.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у п'ятницю вранці, 13 січня, розповідала, що минула ніч у Соледарі була "гарячою" через черговий штурм ЗС РФ. Вона зазначила, що окупанти докладають максимум зусиль, намагаючись досягти успіху на Бахмутському напрямку.

Зазначимо, що про можливе захоплення Соледара інформував Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 12 січня. Аналітики припустили, що навіть окупація населеного пункту не допоможе ЗС РФ оточити сусідній Бахмут та порушити маршрути постачання української армії на цій ділянці фронту.