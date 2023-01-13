Оточити Бахмут не вийде: в ISW припустили, що російські окупанти змогли захопити Соледар

Аналітики впевнені, що російська пропаганда перебільшує значущість Соледара. Навіть повне захоплення міста не допоможе окупантам взяти контроль над наземними комунікаціями, які ведуть до Бахмуту.

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Аналітики з американського Інституту вивчення війни припустили, що російські окупанти змогли захопити Соледар на Донеччині. Або контролюють більшу частину населеного пункту. Про це йдеться в новому звіті ISW.

За словами аналітиків, є ймовірність, що російські сили витіснили ЗСУ із західних околиць міста.

"Усі наявні дані вказують на те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі. Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції в Соледарі, може мати на увазі оборонні позиції поруч, але не в самому місті", — сказано у звіті.

Експерти заявили, що російські ЗМІ та блогери перебільшують важливість цього міста. Його захоплення може бути не більш ніж тактичною перемогою. Щобільше, ця ймовірна "перемога" не допоможе росіянам встановити контроль над критично важливими наземними комунікаціями, які ведуть до Бахмуту.

Зазначимо, що радник Офісу президента Олексій Арестович у вечірньому ефірі на каналі Фейгін Live заявив, що українські військові ще утримують Соледар.

За його словами, командування ЗСУ приймає рішення, як чинити в цьому конкретному випадку. Якщо буде вирішено все-таки залишити Соледар, це не варто вважати втечею.

"Це буде планове рішення командування, яке виведе сили та кошти з одного рубежу оборони на інший", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про Соледара

Раніше Фокус писав, що поранений під Соледаром актор Лінартович показав перше фото зі шпиталю. Боєць пережив важку контузію, на його обличчі численні подряпини. Щоб підтримати солдата, українці звернулися до виконавця ролі "Капітана Америки" Кріса Еванса, якого той дублював.

Також повідомлялося, що N YT розповіли про бої в Соледарі до атак "вагнерівців". Бійці кажуть, що ще до штурму у січні контроль за районами міста переходив з рук в руки через високодинамічні міські бої.

Ще нагадаємо, що розвідка Британії заявила, що бої за Соледар та Кремінну ведуть елітні війська РФ. Передислокацію підрозділів 76-ї гвардійської дивізії було здійснено після того, як командування ЗС РФ виявило проблеми в обороні на захопленій Донеччині та Луганщині.