"Запах диму та смерті": NYT розповіли про бої в Соледарі до атак "вагнерівців"

Бійці кажуть, що ще до штурму у січні контроль за районами міста переходив з рук в руки через високодинамічні міські бої.

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Українські військові продовжують оборону зруйнованого Соледара. Незважаючи на присутність ворожих військ у місті, говорити про крах ЗСУ не доводиться. Про це повідомляє The New York Times.

За словами бійців, у хаосі міських запеклих боїв важко сказати, хто що контролює зараз. Українські військові часто змінюють свої позиції, щоб уникнути артилерійських обстрілів, через це виникає "вир заплутаних перестрілок".

"У Соледарі ми знаходимося в одній будівлі, а ворог в іншій", — розповів про свій досвід боїв командир взводу 93-ї бригади лейтенант Вадим, який обороняв місто восени.

Він додає, що вести бої у міській забудові у якомусь сенсі легше, ніж в окопах навколо міста. У зруйнованих будинках є прикриття, а в лісі треба все будувати. Крім того, за його словами, солдати, що наступають у міських районах, повинні перевищувати чисельність тих, хто обороняється у більшому співвідношенні, ніж у польових умовах. Однак Максимець зазначає, що росіян там справді багато.

Інший військовослужбовець Олексій каже, що три місяці обороняв район Соледара до початку грудня. Він воював у двох місцях – на розв'язці доріг та біля заправки.

"Ви чуєте тільки вибухи та свист снарядів. Весь час це запах диму та смерті", — описав відчуття сержант.

Нагадаємо, 12 січня спікер Східного угруповання військ заявив, що командування вирішить, що робити із Соледаром. Потрібно зберегти особовий склад і завдати максимального удару по ворогові.

12 січня у Пентагоні не підтвердили захоплення Соледара російськими окупантами. В умовах динамічних боїв, контроль над районами переходить із рук до рук.