Найближчими днями командування вирішить, що робити із Соледаром, – ЗСУ

Усе українське командування, включаючи Головнокомандувача Валерія Залужного, вирішують, як зберегти особовий склад та завдати максимального удару по ворогові.

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У Соледарі тривають тяжкі бої з російськими загарбниками. ЗС РФ намагаються захопити місто, щоб просунутися вглиб Донецької області. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Російські війська зосереджують основні сили на Бахмутському напрямку, аби досягти свого завдання — повна окупація Донецької та Луганської областей. Однак така ситуація на фронті вже була. Після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська ЗС РФ розраховували швидко просуватися далі, але вже пів року вони не можуть цього зробити.

Ситуація у Соледарі важка, супротивник зазнає великих втрат. Наступ ведуть найбоєздатніші підрозділи "групи Вагнера". Події на контролі тримає командування ЗСУ, сам генерал Валерій Залужний та командувач Східного угрупування військ. Наразі вирішується питання української тактики для максимально правильного вирішення на стратегічному та тактичному рівнях.

"Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить зміцнити нашу оборону, не втратити багато особового складу і завдати при цьому потужного удару противнику. Яким буде це рішення — думаю, наші керівники ухвалять його найближчими днями", — заявив Череватий.

Для РФ важливо захопити Соледар, бо це буде "хоч якась перемога" після низки невдач, починаючи від відступу з-під Києва, закінчуючи втечею з Харківської області та Херсона. Командування ворога очікує, що після захоплення Бахмута вони зможуть рухатися далі. Нині вони втрачають авторитет перед внутрішньою та зовнішньою аудиторіями.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, бої за Соледар та Кремінну ведуть елітні війська РФ. Туди перекинули підрозділи 76-ї гвардійської дивізії.

12 січня в ССО заявили, що ЗСУ успішно відпрацювали "Точкою-У" та артилерією під Соледаром. Вдалося знищити 100 російських солдатів.