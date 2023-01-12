В ближайшие дни командование решит, что делать с Соледаром, – ВСУ

Все украинское командование, включая главнокомандующего Валерия Залужного решают, как сохранить личный состав и нанести максимальный удар по врагу.

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В Соледаре продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. ВС РФ пытаются захватить город, чтобы продвинуться вглубь Донецкой области. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Российские войска сосредотачивают основные силы на Бахмутском направлении, чтобы достичь своей задачи — полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Однако такая ситуация на фронте уже была. После захвата Северодонецка и Лисичанска ВС РФ рассчитывали быстро продвигаться дальше, но уже полгода они не могут этого сделать.

Ситуация в Соледаре тяжелая, противник несет большие потери. Наступление ведут самые боеспособные подразделения "группы Вагнера". События на контроле держит командование ВСУ, сам генерал Валерий Залужный и командующий Восточной группировкой войск. Сейчас решается вопрос украинской тактики для максимально правильного решения на стратегическом и тактическом уровнях.

"Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение — думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", — заявил Череватый.

Для РФ важно захватить Соледар, так как это будет "хоть какая-то победа" после ряда неудач начиная от отступления из-под Киева, заканчивая бегством из Харьковской области и Херсона. Командование врага ожидает, что после захвата Бахмута они смогут двигаться дальше. Ныне они теряют авторитет перед внутренней и внешней аудиториями.

Напомним, по данным британской разведки, бои за Соледар и Кременную ведут элитные войска РФ. Туда перебросили подразделения 76-й гвардейской дивизии.

12 января в ССО заявили, что ВСУ успешно отработали "Точкой-У" и артиллерией под Соледаром. Удалось уничтожить 100 российских солдат.