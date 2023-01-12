Бои за Соледар и Кременную ведут элитные войска РФ, — разведка Британии (фото)

Передислокация подразделений 76-й гвардейской дивизии была осуществлена после того, как командование ВС РФ выявило проблемы в обороне на захваченной Донетчине и Луганщине.

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Россия после отступления из Херсона использует элитные Воздушно-десантные подразделения в боях под Соледаром и Кременной. Об этом в свежем отчете от 12 января информирует военная разведка Минобороны Великобритании.

Ведомство отмечает, что в течение последних двух дней ведутся ожесточенные бои в районе Соледара и Кременной.

Британские разведчики предполагают, что Кремль передислоцировал подразделения элитной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в Луганскую область для укрепления линии обороны после того, как командование оценило указанный сектор уязвимым. В отчете сказано, что ранее группировка ВДВ отвечала за сдерживание фронта возле Херсона, который успешно был деоккупирован Силами обороны Украины в ноябре прошлого года.

"Теперь, когда ВДВ передислоцированы на Донбасс и юг Украины, командование, вероятно, пытается использовать десантно-штурмовые подразделения в соответствии с их предполагаемой ролью относительно элитных сил быстрого реагирования", — добавили разведчики в своем свежем отчете.

[ + – ] Бои за Соледар и Кременную ведут элитные войска РФ

Отметим, что в четверг, 12 января, ожесточенные бои за Соледар прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона опроверг информацию, распространенную российскими пропагандистами, что прифронтовой город якобы был захвачен ВС РФ и наемниками "Группы Вагнера". По словам Остина, отдельные районы Соледара в ходе боевых действий переходят от одной стороны к другой, поэтому сведения об оккупации населенного пункта не соответствуют действительности.

Также сообщалось, что ВС РФ несут большие потери в боях за Соледар. По информации Командования Сил спецопераций от 12 января, украинским военнослужащим огнем из артиллерии и "Точки-У" удалось ликвидировать более 100 оккупантов.