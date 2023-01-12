Минус 100 россиян: ВСУ успешно отработали "Точкой-У" и артиллерией под Соледаром (видео)

Места скопления личного состава ВС РФ были выявлены оператором Сил спецопераций, после чего украинские защитники нанесли успешные удары по оккупантам.

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Силы обороны Украины в ходе успешной операции ликвидировали под Соледаром более 100 российских военнослужащих. Об этом информирует пресс-центр Командования Сил специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, более 100 оккупантов были ликвидированы благодаря слаженной работе воинов ССО, а также бойцов из ракетных и артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что один из военнослужащих зафиксировал скопление личного состава ВС РФ на нескольких участках фронта под Соледаром.

Для уничтожения позиций противника, как отмечает Командование ССО, была скорректирована работа артиллерии. Более того, по одному из участков фронта осуществлялся удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных. На видео — один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам", — говорится в подписи к видеоролику, который был записан во время боев в районе Соледара.

[ + – ] Силы обороны огнем из артиллерии и "Точки-У" уничтожили более 100 оккупантов под Соледаром

Днем ранее, 11 января, Генеральный штаб ВСУ также информировал о больших потерях ВС РФ и "Группы Вагнера" в боях за Соледар. По данным командования, противник пытается установить полный контроль над прифронтовым городом, однако из-за потерь личного состава и техники вынужден отступать для перегруппировки.

Минобороны США, в свою очередь, также не подтверждает информацию о том, что ВС РФ смогли захватить Соледар. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга, который проходил 12 января, заверил, что ожесточенные бои на Бахмутском направлении продолжаются.