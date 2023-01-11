Бои за Соледар: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов

По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

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В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что происходит в Соледаре по состоянию на вечер 11 января. Информацию опубликовали на официальной странице ведомства в Фейсбуке.

По словам спикера Генштаба ВСУ Александра Штупуна, основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области.

"(Противник, — ред.) пытается взять под контроль город Соледар и пути обеспечения наших подразделений, но терпит большие потери. Бои продолжаются", — сказал Штупун.

Он добавил, что российские военные также предпринимают наступательные действия на Бахмутском направлении. Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении.

Напомним, 11 января в Минобороны РФ опровергли заявление о захвате Соледара от создателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и ведут бои в самом городе.

В тот же день военные аналитики назвали заявления РФ о захвате Соледара или Бахмута ложью. Эксперты американского Института изучения войны заявили, что даже при возможном захвате Соледара, россияне не смогут окружить Бахмут, который и является их настоящей целью.