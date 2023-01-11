В Минобороны РФ опровергли заявление Пригожина о захвате Соледара

Владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что только его наемники штурмуют украинский город. В российском оборонном ведомстве говорят о задействовании ВДВ.

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и сейчас ведут бои в самом городе. Об этом он сообщил в сводке 11 января.

По словам Конашенкова, подразделения ВДВ РФ заблокировали ВСУ с северной и южной части. Заявляется, что авиация наносит удары по опорным пунктам. Таким образом в Минобороны РФ опровергли заявления Евгения Пригожина о том, что Соледар якобы захвачен.

Вместе с тем владелец "Группы Вагнера" заявлял, что в штурме Соледара принимали участие исключительно наемники. Также заявление Пригожина от 10 января опроверг и экс-главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин. По его словам, захват части города — тактический успех ВС РФ. Однако ни о каком окружении речи не идет. ВСУ создают новую линию обороны.

Глава подразделения украинской аэроразведки с позывным "Мадяр" сообщил, что по состоянию на 11:00 11 января ситуация в Соледаре сложная, но контролируема. Украинские военные продолжают оборону населенного пункта. Также в командовании Восточной группировки войск ВСУ заявили, что оборона Соледара продолжается. Информации об окружении войск ВСУ не соответствует действительности.

Напомним, аналитик Def Mon считает, что "вагнеровцы" могут выдавать фото из других пещер как соляные в Соледаре, чтобы доказать захват города.