"Вагнеровцы" могут выдавать фото из других пещер как соляные в Соледаре, – аналитик

Пропагандисты утверждают, что наемники якобы захватили Соледар и украинские военные в окружении. Однако аналитик Def Mon считает, что "вагнеровцы" публикуют старые снимки.

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"Группа Вагнера" в доказательство того, что Соледар уже якобы захвачен опубликовали фотографии из соляных пещер в городе. Однако OSINT-аналитик под ником Def Mon отмечает, что фото могли быть сняты в другом месте.

Российские пропагандисты утверждают, что подразделения "группы Вагнера" взяли украинские Силы обороны в окружение и сам город уже "взят". При этом они подчеркивают, что все действия вели исключительно "вагнеровцы" без привлечения других подразделений.

[ + – ] "Вагнеровцы" утверждают, что снимки сняты в Соледаре

Аналитик Def Mon опубликовал фотографии соляных пещер в Соледаре, пещеры во Владимировке и то, что публикуют наемники. Исходя из этого он делает вывод, что "вагнеровцы" опубликовали снимки не из соледарских пещер.

[ + – ] Фото из солевых пещер в Соледаре [ + – ] Фото из пешер в оккупированной Владимировке

Также не исключено, что снимки были сделаны в гипсовых пещерах Иванграда. Def Mon акцентирует внимание, что последние фотографии точно не похожи на соляные пещеры.

[ + – ] Гипсовые пещеры в Иваграде

Напомним, 11 января экс-замначальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ пытается окружить Соледар, однако в Генштабе есть план действий. Недавно позиции бойцов посетил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.

В отчете ISW указывают, что заявления РФ о захвате Соледара или Бахмута ложны. Наемники не контролируют весь Соледар.