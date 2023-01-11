Окружения не будет: заявления РФ о захвате Соледара или Бахмута являются ложью, — ISW

Аналитики заявили, что даже при возможном захвате Соледара, россияне не смогут окружить Бахмут, который и является их настоящей целью.

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Заявления российских оккупантов о захвате Соледара Донецкой области, а также о будущем окружении Бахмута ложны. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что российские войска и наемники из "группы Вагнера" не контролируют весь Соледар, несмотря на некоторые заявления россиян. Так, несколько источников заявили, что 10 января "вагнеровцы" якобы смогли продвинуться к западу от Соледара. Тогда глава группировки Евгений Пригожин заявил, что это не так и бои продолжаются.

Аналитики заявили, что наблюдали визуальные подтверждения наемников "Вагнера" в центре Соледара, однако городские бои очень динамичные, а серая зона очень большая. Поэтому поквартальный контроль над населенным пунктом нестабильный.

Более того, как уверены в ISW, даже если россиянам удастся захватить Соледар, то куда более крупная цель – город Бахмут – будет далека от окружения. Также не получится восстановить контроль над важными коммуникациями ВСУ к Бахмуту.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович заявил, что окраины Соледара под контролем оккупантов. По словам советника ОП, оккупанты не смогли захватить Бахмут, а потому решили взяться за Соледар в силу особенности местности.

Еще напомним, что под Соледаром ранение получил известный актер Дмитрий Линартович. У бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления начали собирать финансовую помощь.

Также боец ВСУ рассказал журналистам, что ситуация с обороной Соледара критическая для ВСУ. В городе есть большая серая зона, а здания и позиции каждый день переходят под контроль то ВСУ, то российских оккупантов.