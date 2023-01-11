"Мы держимся до последнего": ситуация с обороной Соледара критическая для ВСУ, — СМИ

Издание пишет, что в городе есть большая серая зона, а здания и позиции каждый день переходят под контроль то ВСУ, то российских оккупантов.

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Ситуация с обороной Соледара в Донецкой области критическая для ВСУ. Многие здания находятся в "серой зоне" и каждый день переходят под контроль то одной стороны, то другой. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского солдата, который пожелал остаться анонимным.

По словам источника, по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют.

"Ситуация критическая. Трудная. Мы держимся до последнего", — сказал солдат журналистам.

Также он отметил, что ряды защитников города пополняются новыми военнослужащими, так как бои за город продолжаются.

46-я авиамобильная бригада заявила во вторник в своем Telegram-канале сообщила, что обстановка в Соледаре очень тяжелая, но контролируемая.

"Никто не может нам навязать свою волю. Соледар уже кровью вписан в историю бригады, ВСУ и Украины", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что Арестович заявил, что окраины Соледара под контролем оккупантов. По словам советника ОП, оккупанты не смогли захватить Бахмут, а потому решили взяться за Соледар в силу особенности местности.

Еще напомним, что под Соледаром ранение получил известный актер Дмитрий Линартович. У бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления начали собирать финансовую помощь.

Также сообщалось, что СМИ заявили, что бои за Бахмут заставили ВСУ изменить свою стратегию. Успехи ВСУ в прошлом году во многом зависели от того, насколько была истощена российская армия. И тяжелые битвы в Донецкой области могут снова измотать захватчиков.