Обескровить российскую армию: бои за Бахмут заставили ВСУ изменить свою стратегию, — NYT

Как пишут журналисты, до этого украинское командование старалось избегать изнурительных городских боев, но сейчас все изменилось. Успехи ВСУ в прошлом году во многом зависели от того, насколько была истощена российская армия. И тяжелые битвы в Донецкой области могут снова измотать захватчиков.

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С начала полномасштабной войны руководство Украины не считало целесообразными бои с большими потерями, однако битва за Бахмут заставила изменить эту точку зрения. Об этом в своей статье о развитии ситуации на линии фронта в Донецкой области пишет издание The New York Times.

Журналисты напоминают, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что не уверен, стоила ли борьба за два разрушенных города — Северодонецк и Лисичанск — жизней около 100 украинских военных в сутки.

"Но на этот раз никаких сомнений нет", — подчеркивает издание.

Новое исследование показывает, что смертельные городские бои летом прошлого года были не такими бессмысленными, как могло тогда показаться. Старший научный сотрудник Евразийской программы FPRI Роб Ли и директор программы изучения России в CNA Майкл Кофман изучили ход войны в Украине в 2022 году и пришли к выводу, что успехи ВСУ в Херсоне и Харьковской области являются результатом более ранней изнурительной битвы за Донбасс, которая обескровила российскую армию.

Аналитики делают вывод, что бои на истощение были полностью оправданы.

Однако, как считают ученые, сыграет ли Бахмут аналогичную роль перед ожидаемым весенним наступлением Украины, зависит от многих переменных, в том числе от того, сколько солдат Россия сможет выставить после осенней волны мобилизации. Если у Москвы не получится надлежащим образом обучить, возглавить и интегрировать мобилизованных солдат, у Украины будет возможность добиться еще одного прорыва на фронте, когда погодные и наземные условия улучшатся.

Бахмут как символ сопротивления

Оборона практически разрушенного из-за постоянных обстрелов Бахмута стала для страны символом национальной борьбы против захватчиков, считают журналисты NYT.

Они подчеркивают, что тактическая ценность города в Донецкой области сомнительна. В то же время продолжительная битва за Бахмут имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Сейчас патовая ситуация в Бахмуте вынуждает ВСУ менять свою привычную стратегию. Если до этого военное командование пыталось избегать прямых столкновений, пытаясь маневрировать и эффективно использовать западное оружие, то сейчас картина на фронте несколько иная.

Украинский полковник в отставке Сергей Грабский рассказал, что бои в Бахмуте и в его окрестностях — это "совершенно иная по своей природе" война. По его словам, ВСУ продолжают оборонять населенный пункт отчасти потому, что потери россиян крайне важны для Украины.

Ради этого военное командование подстраивается под российские массы живой силы, которые ВС РФ бросает в лобовые атаки.

Напомним, 10 января бойцы ССО показали уникальные кадры штурма укрепрайона ВС РФ под Бахмутом. Пятерым операторам Сил спецопераций удалось ликвидировать 13 и захватить в плен 5 оккупантов.

Американский Институт изучения войны в своей вечерней сводке 7 января написал, что российские войска далеки от того, чтобы достичь оперативного окружения ВСУ в Бахмуте.