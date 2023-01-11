"Могут обстреливать наши автомобили": окраины Соледара под контролем оккупантов, — Арестович

По словам советника ОП, оккупанты не смогли захватить Бахмут, а потому решили взяться за Соледар в силу особенности местности.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут – Соледар в Донецкой области. Более того, окрестности Соледара находятся под контролем россиян. Об этом он заявил во время эфира на канале ФейгинLive.

По словам советника ОП, есть полуохват города.

"Задача противника окружить город и вынудить наши войска отойти. Либо закрыть их в кольцо и там уничтожить, принудить к сдаче в плен", — сказал Арестович.

Что касается дороги Бахмут-Соледар, то противник теперь может обстреливать ее, что усложняет снабжение украинских войск.

"Те наши командиры, которые грамотные и понимают, что фланги нужно держать, — то держат и под раздачу не попадают. Те наши командиры, которые неграмотные и считают, что если в лоб бьют, то лоб и надо держать рано или поздно проваливают фланги. Здесь можно посмотреть, что получилось", — сказал Арестович.

Он также заявил, что если россияне смогут взять Соледар, то для них это будет частный успех, в том числе и пропагандистский. Однако на общий ход войны это не повлияет.

По словам Арестовича, таких городов как Соледар и Бахмут в Донецкой области еще около 20.

"Чтобы взять оставшуюся Донецкую область им придется положить тысяч 700 убитыми и ранеными", — сказал советник ОП.

Он отметил, что оккупанты решили взяться за Соледар, так как нащупали слабость в украинской обороне. Более того, Бахмут — это большой город, разделенный оврагами и рекой, а потому брать его очень сложно. С Соледаром другая история. По словам Арестовича, его брать легче в силу особенностей местности.

[ + – ] Арестович у Фейгина

Ранее Фокус писал, что в РФ фиксируют случаи отправки раненых солдат обратно на фронт. Российский совет по правам человека рассматривает жалобы врачей на отсутствие надлежащего восстановления для военнослужащих.

Также сообщалось, что под Соледаром ранение получил известный актер Дмитрий Линартович. У бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления начали собирать финансовую помощь.

Еще напомним, что в СБУ отчитались о разоблачении агентов Кремля во время войны. После 24 февраля прошлого года сотрудникам СБУ удалось предотвратить покушение на министра обороны и главу ГУР, а также передать в суд более 340 уголовных производств о государственной измене и шпионаже.